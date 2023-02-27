Eu Ddeum Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eu Ddeum Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eu Ddeum Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eu Ddeum Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eu Ddeum Lee 2 Eylül 1989 tarihinde Chuncheon, Gangwon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이으뜸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eu Ddeum Lee Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eu Ddeum Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Eu Ddeum Lee'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eu Ddeum Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eu Ddeum Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eu Ddeum Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eu Ddeum Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Yong In Uni

1 Ocak 2013 yılında FC Anyang

1 Ocak 2015 yılında Gwangju FC

1 Ocak 2017 yılında Asan Mugunghwa

2 Temmuz 2018 yılında Gwangju FC

Eu Ddeum Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eu Ddeum Lee şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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