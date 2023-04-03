Eu Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eu Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eu Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eu Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eu Gutierrez 27 Ağustos 2001 tarihinde Torrox şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Eugenio Gutiérrez Gallar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eu Gutierrez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Eu Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Eu Gutierrez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eu Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eu Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eu Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eu Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Félix U19

1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında A. Malagueño

13 Ağustos 2021 yılında Recre Granada

Eu Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eu Gutierrez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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