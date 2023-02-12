Euan Henderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Euan Henderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Euan Henderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Euan Henderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Euan Henderson 29 Haziran 2000 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Euan Henderson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Euan Henderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Euan Henderson'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Euan Henderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Euan Henderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Euan Henderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Euan Henderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hearts Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2017 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hearts FC II

31 Temmuz 2018 yılında Montrose

12 Mayıs 2019 yılında Hearts FC II

17 Şubat 2020 yılında Heart of Midl.

3 Eylül 2021 yılında Alloa Athletic

16 Ocak 2022 yılında Heart of Midl.

3 Şubat 2022 yılında Alloa Athletic

5 Mayıs 2022 yılında Heart of Midl.

27 Ocak 2023 yılında Queen's Park

31 Mayıs 2023 yılında Heart of Midl.

Euan Henderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Euan Henderson şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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