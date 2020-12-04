EÜAŞ 150 Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapacak! İşte başvurular hakkında tüm bilgiler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanan personel alımı ilanına göre, Elektrik Üretim A.Ş. 150 Personel Alımı yapacak. Farklı Müdürlükte görevlendirmek üzere yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Alım yapılacak kadrolar Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Kimya Teknisyeni unvanları olarak kaydedildi. Peki EÜAŞ kamu personeli alımı başvuru şartları neler? Kimler başvurulabilir? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar neler? İşte detaylar...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

5- 30 yaşını bitirmemiş olması.

Özel Olarak İse:

ELEKTRİK TEKNİSYENİ: Lise ve dengi okulların Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, ElektrikElektronik Teknolojisi Bölümünün Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmak.



ELEKTRONİK TEKNİSYENİ: Lise ve dengi okulların Elektronik, ElektrikElektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümünün Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri veya Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olmak.

KİMYA TEKNİSYENİ: Lise ve dengi okulların Kimya veya Kimya Teknolojisi mezunu olmak.

KARDO DAĞILIMI NASIL?

EÜAŞ 3 farklı kadro ile 150 personel alımı yapacağını bildirdi. Teknisyen Alımı yapılacak olup alımlar aşağıdaki alanlarda yapılacak.

Elektronik Teknisyeni kadrosuna 119 Kişi,

Elektronik Teknisyeni için 15 Kişi,

Kimya Teknisyeni için 6 Kişi,

istihdam edilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel Alımı Başvuruları 10 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. En geç 15 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR üzerinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday, öncelik hakkına sahip olarak başvuranlar arasından da açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.