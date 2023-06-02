EÜAŞ personel alım müjdesi! O şartlara uyan 163 kişiye iş imkanı: Son gün 5 Haziran

Bugün Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından İŞKUR üzerinden bir iş ilanı yayımlandı. Şirket, çalışan eksikliklerini gidermek amacıyla 163 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, her şehre göre branşlara ayrı kontenjanlar belirlediğini açıkladı.

Başvuruların https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspxweb adresi üzerinden yapılabileceği belirtildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruların bugün, 1 Haziran 2023 tarihinde başladığını ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edeceğini belirtildi. Açıklamalarda, başvuru süresinin kısa olduğu ve adayların bu tarihler arasında başvurularını yapmalarının önemli olduğu vurgulandı.

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HANGİ KONTENJANLARDA ALIM YAPILACAK?





Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, bugün yayımladığı iş ilanıyla personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu alımda, eski hükümlü ve engelli adaylar da değerlendirilecektir. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, ilanında ayrıntıları da paylaşarak personellerin farklı kadrolarda alınacağını belirtmiştir. Alımlar, aşağıdaki kadrolar için yapılacaktır:

70 adet Makine Teknisyeni,

71 adet Elektrik Teknisyeni,

14 adet Elektronik Teknisyeni,

5 adet Kimya Teknisyeni,

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1 adet Büro İşçisi (Engelli adaylar için),

2 adet Teknisyen (Eski Hükümlü adaylar için).

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, bu kadrolara uygun adayları alım süreci sonucunda yerleştireceğini belirtmiştir.