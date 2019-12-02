EÜ’de yüz ve kulak rekonstrüksiyonu konulu toplantı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin Yüz ve Kulak Rekonstrüksiyonu konulu Ege Bölge Toplantısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlendi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi'nde gerçekleşen toplantının Başkanı Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Yiğit Özer Tiftikçioğlu, "Plastik cerrahinin ana konusu yüz onarımlarıdır. Bu alanda yüzdeki yaralar, tümörler, travmalar bunlara bağlı olan problemler yer alıyor. Hep estetikle gündemdeyiz ama aslında işimizin temeli budur. Bunların ihmal edilmemesi ve en iyi şekilde yapılması gerekir. Bu konudaki eğitimi geliştirmek için bir toplantı organize ettik. Tabi ki bu konulardaki yetkinliğimiz bizim estetik alanındaki başarımızı da sağlıyor. Aslında biz hep neden estetik cerrahi plastik cerrahinin konusudur diyoruz? Çünkü zaten yüzle ilgili her şeye en hakim olan branş plastik cerrahidir. Bu açıdan da bakıldığında toplantının önemi daha da iyi anlaşılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA