Eugen Lixandru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugen Lixandru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugen Lixandru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugen Lixandru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugen Lixandru 28 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugen Lixandru Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Eugen Lixandru'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eugen Lixandru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugen Lixandru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eugen Lixandru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugen Lixandru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugen Lixandru şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.