Eugen Sidorenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugen Sidorenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eugen Sidorenco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eugen Sidorenco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eugen Sidorenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugen Sidorenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eugen Sidorenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugen Sidorenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugen Sidorenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugen Sidorenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugen Sidorenco 19 Mart 1989 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugen Sidorenco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Eugen Sidorenco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eugen Sidorenco'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eugen Sidorenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eugen10sidorenco/

Eugen Sidorenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugen Sidorenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Eugen Sidorenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugen Sidorenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında H.Nazareth Illit

1 Temmuz 2013 yılında Tom Tomsk

27 Şubat 2014 yılında Khimik

30 Haziran 2014 yılında Tom Tomsk

8 Ağustos 2014 yılında H.Nazareth Illit

31 Aralık 2014 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

16 Aralık 2015 yılında H.Nazareth Illit

2 Mart 2016 yılında Milsami

6 Nisan 2018 yılında Zimbru Chisinau

15 Şubat 2019 yılında ACS Poli

1 Ağustos 2019 yılında Zimbru Chisinau

15 Ocak 2020 yılında KF Vllaznia

27 Mart 2021 yılında Al-Suwaiq

1 Temmuz 2021 yılında Zimbru Chisinau

31 Ocak 2022 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2022 yılında Zimbru Chisinau

Eugen Sidorenco kimdir

Eugen Sidorenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugen Sidorenco şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Eugen Sidorenco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eugen Sidorenco nereli

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