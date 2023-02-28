Eugen Zasavitchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugen Zasavitchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugen Zasavitchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugen Zasavitchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugen Zasavitchi 24 Kasım 1992 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Eugen Zasaviţchi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugen Zasavitchi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Eugen Zasavitchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eugen Zasavitchi'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eugen Zasavitchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeneazasavitchi/

Eugen Zasavitchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugen Zasavitchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eugen Zasavitchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugen Zasavitchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Veris

1 Şubat 2015 yılında Trakai

12 Ocak 2017 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2017 yılında Trakai

14 Temmuz 2017 yılında Dacia

23 Ocak 2018 yılında Jonava

8 Ağustos 2018 yılında Zimbru Chisinau

12 Şubat 2019 yılında Kalju FC

30 Haziran 2019 yılında Dnyapro Mogilev

1 Ocak 2020 yılında Minaur

31 Ağustos 2020 yılında Petrolul

15 Ekim 2020 yılında Milsami

21 Temmuz 2022 yılında Dacia Buiucani

Eugen Zasavitchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugen Zasavitchi şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Eugen Zasavitchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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