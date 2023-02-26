Eugene Ansah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugene Ansah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugene Ansah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugene Ansah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugene Ansah 16 Aralık 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugene Ansah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Eugene Ansah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eugene Ansah'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eugene Ansah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugene Ansah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eugene Ansah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugene Ansah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KSC Lokeren

13 Ocak 2016 yılında Lommel United

30 Haziran 2016 yılında KSC Lokeren

4 Eylül 2017 yılında Beitar TA Ramla

2 Ocak 2019 yılında Hapoel Raanana

9 Ağustos 2020 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2021 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Eugene Ansah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugene Ansah şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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