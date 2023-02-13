Eugeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eugeni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eugeni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eugeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eugeni

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugeni 19 Temmuz 1994 tarihinde Tarragona şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eugeni Valderrama Domènech şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugeni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Eugeni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eugeni'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eugeni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/17_eugeni/

Eugeniboyu ve yaşı kaç

Eugeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eugeni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eugeni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Barça U16

1 Temmuz 2010 yılında Barça U18

1 Temmuz 2011 yılında Nàstic Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla Atl.

21 Temmuz 2014 yılında Lleida Esportiu

30 Haziran 2015 yılında Sevilla Atl.

20 Temmuz 2015 yılında Badalona

1 Temmuz 2016 yılında V. Mestalla

8 Ağu 2017 yılında Lorca FC

8 Ocak 2018 yılında V. Mestalla

9 Ocak 2018 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2018 yılında V. Mestalla

5 Temmuz 2018 yılında SD Huesca

1 Ağu 2018 yılında Albacete

30 Haziran 2019 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2021 yılında Arouca

27 Ocak 2022 yılında Real Zaragoza

Eugeni kimdir

Eugeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugeni şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Eugeni nereli

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