Eugenio Aranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugenio Aranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugenio Aranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugenio Aranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugenio Aranda 9 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Eugenio Daniel Aranda Domínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugenio Aranda Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Eugenio Aranda'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eugenio Aranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugenio Aranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eugenio Aranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugenio Aranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugenio Aranda şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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