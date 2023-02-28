Eugenio Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugenio Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugenio Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugenio Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugenio Mena 18 Temmuz 1988 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Eugenio Esteban Mena Reveco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugenio Mena Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Eugenio Mena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eugenio Mena'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eugenio Mena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eugeniomena3/

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Eugenio Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugenio Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eugenio Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugenio Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Wanderers

30 Temmuz 2010 yılında U. de Chile

3 Temmuz 2013 yılında Santos FC

30 Mayıs 2014 yılında U. de Chile

5 Haziran 2014 yılında Santos FC

27 Ocak 2015 yılında Cruzeiro

8 Ocak 2016 yılında São Paulo

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

28 Şubat 2017 yılında Sport Recife

31 Aralık 2017 yılında Cruzeiro

5 Ocak 2018 yılında EC Bahia

6 Ağustos 2018 yılında Racing Club

1 Ocak 2023 yılında U. Católica

Eugenio Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugenio Mena şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eugenio Mena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Santiago Wanderers (-2007)

Şili takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 71 maçta 3 gol atmıştır.

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