Eugeniu Cociuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugeniu Cociuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugeniu Cociuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugeniu Cociuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugeniu Cociuc 11 Mayıs 1993 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugeniu Cociuc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Eugeniu Cociuc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eugeniu Cociuc'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eugeniu Cociuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cociuc.eugeniu/

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Eugeniu Cociuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugeniu Cociuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Eugeniu Cociuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugeniu Cociuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Dacia

28 Ekim 2016 yılında MSK Zilina

24 Ocak 2018 yılında FK Sabail

30 Haziran 2018 yılında MSK Zilina

21 Ağustos 2018 yılında FK Sabail

28 Ocak 2020 yılında Sabah FK

9 Şubat 2021 yılında Keshla

6 Ağustos 2021 yılında Zimbru Chisinau

24 Ocak 2022 yılında Pyunik Erivan

Eugeniu Cociuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugeniu Cociuc şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eugeniu Cociuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCT Buiucani

Moldova takımında 10 numaralı formasıyla 9 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

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