Eugeniu Gliga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugeniu Gliga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugeniu Gliga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugeniu Gliga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugeniu Gliga 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugeniu Gliga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Eugeniu Gliga'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eugeniu Gliga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gligajan11/

Eugeniu Gliga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugeniu Gliga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eugeniu Gliga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugeniu Gliga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Sheriff

Eugeniu Gliga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugeniu Gliga şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eugeniu Gliga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Sheriff Tiraspol

Moldova U21 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.