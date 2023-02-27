Eui Jeong Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eui Jeong Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eui Jeong Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eui Jeong Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eui Jeong Park 22 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박의정 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eui Jeong Park Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eui Jeong Park, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eui Jeong Park'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Eui Jeong Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eui Jeong Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eui Jeong Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eui Jeong Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kashima Antlers

Eui Jeong Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eui Jeong Park şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bucheon FC 1995 Pyeongtaek Academy (부천FC 1995 평택아카데미, 2016),Pyeongtaek SKK FC U15 (평택 SKK FC U15, 2017-2019),Hanyang Technical High School (한양공업고등학교, 2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.