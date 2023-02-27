Eun Su Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eun Su Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eun Su Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eun Su Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eun Su Lim 1 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임은수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eun Su Lim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TIM SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eun Su Lim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eun Su Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eun Su Lim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eun Su Lim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eun Su Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2015 yılında Dongguk Uni

1 Ocak 2018 yılında Incheon Utd.

8 Temmuz 2021 yılında Daejeon Hana C.

31 Aralık 2021 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Eun Su Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eun Su Lim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Iri Dongsan Elementary School (이리동초등학교, 2005-2007),Bupyeong Elementary School (부평초등학교, 2008),Incheon United U15 (광성중학교, 2009-2011),Incheon United U18 (대건고등학교, 2012-2014),Dongguk University (동국대학교, 2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.