Eurichano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eurichano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eurichano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eurichano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eurichano 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Eurichano Lourenço Setila de Carvalho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eurichano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FENOMENOW yapmaktadır. Eurichano, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eurichano'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eurichano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eurichano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2019 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2021 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B

Eurichano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eurichano şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Casa Benfica, E.S. Academy, Moreirense FC, FC Porto, Vitória SC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.