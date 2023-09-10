EURO 2008’deki Türkiye - İsviçre maçının futbolcuları, depremzedeler için yeniden rakip oldular

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşılaşan Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski futbolcuları, depremzedeler yararına yeniden rakip oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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EURO 2008’deki Türkiye - İsviçre maçının futbolcuları, depremzedeler için yeniden rakip oldular

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşılaşan Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski futbolcuları, depremzedeler yararına yeniden rakip oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için İsviçre'de önemli bir organizasyon yapıldı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ve İsviçre'nin milli futbolcuları, İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Stade de la Tuiliere'de yardım maçında karşı karşıya geldi.

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DOSTLUK MAÇI 2-2 SONUÇLANDI

Teknik direktörlüğünü 2008 yılında da takımın başında yer alan Fatih Terim'in yaptığı millilerde; Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Nihat Kahveci, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Tümer Metin, Mehmet Aurelio, Hakan Balta, Emre Aşık, Gökhan Gönül, Servet Çetin, Ahmet Dursun ve Tolga Zengin oynadı.

İsviçre'nin başında ise 2008 yılında takımı çalıştıran Koebi Kuhn'un vefat etmesi sebebiyle Türk asıllı eski futbolcu Kubilay Türkyılmaz yer aldı.

Müsabaka 2-2 sona ererken, Türkiye'nin gollerini Semih Şentürk ile penaltıdan Volkan Demirel kaydederken, İsviçre'nin gollerini ise Eren Derdiyok ile Matias Vitkieviez attı.

Karşılaşmadan elde edilen gelir, deprem bölgesi için kullanılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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