Avusturya 3 - 1 Kuzey Makedonya | MAÇ SONUCU
EURO 2020 C Grubunda Avusturya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Maç 3-1 Avusturya'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Avusturya, 18. dakikada Stefan Lainer'ın attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. Kuzey Makedonya, 28. dakikada Goran Pandev'in attığı golle eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda goller peş peşe geldi. Michael Gregoritsch 78. dakikada attığı golle Avusturya'yı 2-1 öne taşıdı. Avusturya'ya Kuzey Makedonya karşısında 3-1 üstünlük getiren golü ise 89. dakikada Marko Arnautovic attı.
Avusturya - Kuzey Makedonya maçı 3-1 Avusturya'nın galibiyeti ile sona erdi.