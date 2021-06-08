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Avusturya 3 - 1 Kuzey Makedonya | MAÇ SONUCU

EURO 2020 C Grubunda Avusturya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Maç 3-1 Avusturya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Avusturya 3 - 1 Kuzey Makedonya | MAÇ SONUCU

Avusturya, 18. dakikada Stefan Lainer'ın attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. Kuzey Makedonya, 28. dakikada Goran Pandev'in attığı golle eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda goller peş peşe geldi. Michael Gregoritsch 78. dakikada attığı golle Avusturya'yı 2-1 öne taşıdı. Avusturya'ya Kuzey Makedonya karşısında 3-1 üstünlük getiren golü ise 89. dakikada Marko Arnautovic attı.

Avusturya -  Kuzey Makedonya maçı 3-1 Avusturya'nın galibiyeti ile sona erdi.

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