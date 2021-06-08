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EURO 2020: Belçika 3 - 0 Rusya maçı canlı izle | Maç sonucu

EURO 2020 B Grubunda Belçika, Rusya'yı 3-0'lık skorla geçerek gruplara iyi bir başlangıç yaptı.

EURO 2020: Belçika 3 - 0 Rusya maçı canlı izle | Maç sonucu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başladı Bu kapsamda B Grubunda Belçika- Rusya karşı karşıya geldi.

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ilk maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşılaştı.

Belçika, 10. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topla buluşan Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rus file bekçisi Şunin, Thorgan Hazard'ın 34. dakikada ceza sahasının sol köşesinden uzak direğe doğru gönderdiği sert ortayı kontrol edemedi. Belçika, Meunier'nin önünde kalan topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı.

Lukaku 88. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Defansın arkasına koşu yapan Lukaku, pası aldıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği şutla Belçika'nın maçı 3-0 kazanmasını sağladı.

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