Maraşlı hayranlarını üzen haber dizinin başrol oyuncusundan geldi! Burak Deniz final için tarih verdi12 dev adam ilk maçında galip! Uruguay'ı devirdilerEURO 2020 çeyrek final: İsviçre - İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?RTÜK üyesi Mehmet Daniş Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?Facianın eşiğinden dönüldü! Bartın Devlet Hastanesinde korkutan yangınAk Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli olduKanserle mücadele ediyordu! Şarkıcı Şimal müjdeli haberi sevenleriyle paylaştıEURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralıBilim Kurulu'ndan normalleşme öncesi son toplantı: İşte masadaki konular!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. EURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler EURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

EURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanda grup aşamasının ardından son 16 Turu heyecanı da sona erdi. Çeyrek finale kalan 8 takım yarı finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda çeyrek finalde Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Mücadeleye ilişkin internet arama motorlarında bilgi sahibi olmak isteyenler EURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: BELÇİKA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

EURO 2020 çeyrek finalinde oynanacak olan Belçika - İtalya maçı, 2 Temmuz Cuma günü Almanya’daki Allianz Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 – TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak. 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT