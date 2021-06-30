Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanda grup aşamasının ardından son 16 Turu heyecanı da sona erdi. Çeyrek finale kalan 8 takım arasında yer alan Çekya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler EURO 2020 çeyrek final: Çekya- Danimarka maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 çeyrek finalinde oynanacak olan Çekya ile Danimarka maçı, 3 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 – TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ