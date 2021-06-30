Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanda grup aşamasının ardından son 16 Turu heyecanı da sona erdi. Çeyrek finale kalan 8 takım yarı finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda çeyrek finalde Çekya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Mücadeleye ilişkin internet arama motorlarında bilgi sahibi olmak isteyenler EURO 2020 çeyrek final: Çekya- Danimarka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 çeyrek finalinde oynanacak olan Çekya ile Danimarka maçı, 3 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 – TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.