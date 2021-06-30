Baht Oyunu 3. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izleŞahsiyet 1. bölüm full, tek parça izle | Şahsiyet ilk bölüm izlePSG'nin Trabzonpor'dan isteği şok etti! 250 bin euroMahkemelerde yeni dönem başlıyor: Duruşmalar artık online yapılabilecek! İşte e-Duruşma'nın detaylarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim iddialarına kinayeli yanıt: 6 ay sonra seçim var, biliyorsunuz değil mi?Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğulduMehmet Ali Erbil - Seda Sayan tartışmasına bir bomba daha atıldı! Ünlü şovmenin yakın dostu Tolga Yüce'nin açıklaması ortalığı alevlendirdi!Sıcak havalar yüzünden 233 kişi hayatını kaybetti!SON DAKİKA! MİT'ten kritik operasyon! Terör örgütü üyeleri Mahiye Açık ve Roha Raci etkisiz hale getirildi!Ne yapsa, ne giyse çok yakışıyor! Hande Erçel beyaz mayosuyla nefes kesti | Takipçileri beğeni butonunu çökertti
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. EURO 2020 çeyrek final: İngiltere- Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 çeyrek final: İngiltere- Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 çeyrek finalinde İngiltere ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler EURO 2020 çeyrek final: İngiltere - Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

EURO 2020 çeyrek final: İngiltere- Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanda grup aşamasının ardından son 16 Turu heyecanı da sona erdi. Çeyrek finale kalan 8 takım yarı finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda çeyrek finalde İngiltere ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Mücadeleye ilişkin internet arama motorlarında bilgi sahibi olmak isteyenler EURO 2020 çeyrek final:  İngiltere - Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: İNGİLTERE - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 çeyrek finalinde oynanacak olan İngiltere ile Ukrayna maçı, 3 Temmuz Cumartesi günü İtalya’daki Roma Olimpiyat  Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 – TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT