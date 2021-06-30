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EURO 2020 çeyrek final: İsviçre - İspanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler EURO 2020 çeyrek final: İsviçre - İspanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 çeyrek final: İsviçre - İspanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanda grup aşamasının ardından son 16 Turu heyecanı da sona erdi. Çeyrek finale kalan 8 takım yarı finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda çeyrek finalde İsviçre ile İspanya birbirlerine rakip olacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler de EURO 2020 çeyrek final: İsviçre - İspanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE 

EURO 2020 çeyrek finalinde oynanacak olan İsviçre  ile İspanya maçı, 2 Temmuz 2021 Cuma günü Rusya’daki  Saint Petersburg Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 – TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE 

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: İSVİÇRE - İSPANYA TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL: İSVİÇRE - İSPANYA TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Tayfun Altuntaş
Editör
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