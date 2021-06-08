17 Haziran 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Sevgi seli! Danimarka - Belçika maçına damga vurduDanimarka- Belçika maçı canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izleİstanbullular dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 18 Haziran Cuma günü İstanbul için son dakika uyarısıSurvivor ödül oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 17 Haziran 2021 PerşembeSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 17 Haziran 2021 PerşembeSon dakika | Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Yura isminin anlamı nedir, Yura ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Uyar isminin anlamı nedir, Uyar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rubato solisti Özer Arkun kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Danimarka- Belçika maçı canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izle

Danimarka- Belçika maçı canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izle

EURO 2020 B Grubunda Danimarka- Belçika karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: Danimarka- Belçika maçına ilişkin araştırma yapıyor? İşte Danimarka- Belçika maçı canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izle linki ve maça ilişkin detaylar...

Danimarka- Belçika maçı canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izle

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda B Grubunda : Danimarka- Belçika karşı karşıya gelecek.  Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler  EURO 2020: Danimarka- Belçika maçına ilişkin araştırma yapıyor? İşte Danimarka- Belçika maçı canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izle linki ve maça ilişkin detaylar...

DANİMARKA– BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

Danimarka ile Belçika arasında oynanacak olan EURO 2020 B Grubu maçı 17 Haziran Perşembe günü Parken Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1  kanalından yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

Danimarka  - Belçika maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 Canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

TRT 1 DANİMARKA - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT