EURO 2020: Danimarka - Finlandiya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda B Grubunda Danimarka - Finlandiya karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 : DANİMARKA – FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanacak olan EURO 2020 B Grubu maçı 12 Haziran Cumartesi günü Parken Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

DANİMARKA – FİNLANDİYA MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Danimarka - Finlandiya maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DANİMARKA – FİNLANDİYA MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ