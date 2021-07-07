Yaz aylarında sporseverleri futbola doyuran EURO 2020'de artık sona çok az kaldı. Her geçen gün heyecanın arttığı turnuvada finalistler yavaş yavaş belirleniyor. Dün akşam oynanan İtalya - İspanya maçı ile ilk finalistin İtalya olduğu turnuvada ikinci finalist bugün oynanacak İngiltere - Danimarka karşılaşması ile belirlenecek. Peki EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl oynanamayan Avrupa Şampiyonası bu yıla ertelenmişti. Yarı final aşamalarının tamamlanmak üzere olduğu turnuvada final tarihi belli oldu. EURO 2020 final maçı 11 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 22.00'de gerçekleşecek.

EURO 2020 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Şampiyonası'nda artık sona gelindi. İki takımın kupaya uzanmak için kıyasıya mücadelesi tüm dünya tarafından heyecanla takip edilecek. Bu maçlar TRT1, İdman TV ve İçtimai TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.