İtalya ile İngiltere arasında 11 Temmuz Pazar günü oynanacak EURO 2020 final maçının hakemi belli oldu. Çıkan haberlerin ardından birçok internet kullanıcısı EURO 2020 final maçını kim yönetecek? | İtalya İngiltere maçının hakemi kim? | Björn Kuipers kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına ulaşmak için arama yapmaya başladı. İşte EURO 2020 final maçına ilişkin ayrıntılar...

EURO 2020 FİNAL MAÇINI KİM YÖNETECEK?

İtalya ile İngiltere arasında 11 Temmuz Pazar günü oynanacak EURO 2020 final maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Euro 2020 final maçının hakemi Björn Kuipers oldu.

BJÖRN KUİPERS KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Björn Kuipers 28 Mart 1973 yılında Oldenzaal, Hollanda'da dünyaya geldi. Hollandalı futbol hakemi Björn Kuipers, kariyeri boyunca birçok UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçında ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında görev yapan Kuipers, 2011 UEFA Süper Kupa ve 2013 UEFA Avrupa Ligi final maçlarını yönetmiştir.