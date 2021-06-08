EURO 2020: Finlandiya- Rusya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda B Grubunda : Finlandiya- Rusya karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: Finlandiya- Rusya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 : FİNLANDİYA – RUSYA MAÇI CANLI İZLE

Finlandiya ile Rusya arasında oynanacak olan EURO 2020 B Grubu maçı 16 Haziran Çarşamba günü Saint Petersburg Stadyumunda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

FİNLANDİYA – RUSYA MAÇI CANLI İZLE

FİNLANDİYA – RUSYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Finlandiya - Rusya maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FİNLANDİYA – RUSYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ