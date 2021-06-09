"Artık elimizde kanıt var" diyerek duyurdu! BioNTech aşısı kısırlığa neden olur mu? İşte Kovid aşılarının sperm sayısına etkisi!19 Haziran 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oylarıİstanbul'da deprem paniği giderek artıyor! Büyük Marmara depremi için geri sayım başladı mı? İşte uzmanların Kartal depremine yorumuEURO 2020: Portekiz – Almanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiEşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?Çatalca'da korkutan yangın: Gıda imalathanesi alev aldı!SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı duyurdu: 5 milyon doz Sinovac aşısı daha Türkiye'ye ulaştı!Elazığ'da raylara çıkan kadın, trenin çarpmasıyla feci şekilde can verdi!Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda bestecisi Selçuk Tekay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tekay neden öldü?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. EURO 2020: Fransa 1 – 1 Macaristan | Maç sonucu

EURO 2020: Fransa 1 – 1 Macaristan | Maç sonucu

EURO 2020 F Grubu ikinci hafta maçında Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020: Fransa 1 – 1 Macaristan | Maç sonucu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ederken bu kapsamda F Grubunda FransaMacaristan karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da tamamen dolu tribünler önünde oynanan F Grubu ikinci maçının ilk yarısında Fransa, yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Karim Benzema ile ciddi gol pozisyonlarına girmesine rağmen topu ağlarla buluşturan taraf, Macaristan oldu.

Kontratakla etkili olan Macaristan'da Adam Nagy'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Attila Fiola, yerden sert bir vuruşla 45+2. dakikada meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Macaristan, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren son dünya şampiyonu Fransa'da oyuna Adrien Rabiot'un yerine giren Ousmane Dembele'nin ceza sahası sağ çaprazdan 59. dakikadaki sert vuruşunda top, direğe çarparak auta çıktı.

Ataklarını sıklaştıran Fransa'da Hugo Lloris'ın uzun degajına hareketlenen Mbappe, ceza sahası sağ çaprazına taşıdığı topu yerden ortaladı. Macaristan defansından seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Antoine Griezmann, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla 66. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nda 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Fransa, puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla grupta lider konumda yer aldı. İlk puanını elde eden Macaristan ise 3. sıranın sahibi oldu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT