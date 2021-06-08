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EURO 2020: Galler 1 –1 İsviçre | Maç özeti, sonucu

EURO 2020 A Grubu ilk maçında Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020: Galler 1 –1 İsviçre | Maç özeti, sonucu

 Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başladı.Milli takımımızın yer aldığı A Grubunun diğer maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Grubu ilk maçında, Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi. 

İsviçre, ilk yarıda yüzde 73 oranında topa sahip olmasına rağmen girdiği pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

İsviçre'nin 49. dakikada kullandığı köşe vuruşunda topa doğru zamanlamayla yükselen Embolo, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Galler 74. dakikada skoru eşitledi. Moore, Morrell'in ceza sahasının sağ köşesinden açtığı ortada topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Kalan bölümde gol olmayınca mücadele 1-1 bitti ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

GALLER – İSVİÇRE MAÇI İLK 11

Galler: Ward, B. Davies, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Moore, Roberts, Morrell, James, Mepham.

İsviçre: Sommer,Mbabu, Elvedi,Akanji, Embolo, Freuler, Seferović, Xhaka, Rodríguez, , Schär, Shaqiri.

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