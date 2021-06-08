EURO 2020: Galler – İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki internette çokça araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda A Grubunda Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de de internet arama motorlarında EURO 2020: Galler – İsviçre maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Maçı izlemek isteyenler ise EURO 2020: Galler – İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. Detaylar haberimizde...

EURO 2020 : GALLER – İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

Galler ile İsviçre arasında oynanacak olan EURO 2020 A Grubu maçı 12 Haziran Cumartesi günü Bakü Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Galler - İsviçre maçı canlı izle

GALLER – İSVİÇRE TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1 kanalını canlı olarak izlemek için tıklayınız.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALLER – İSVİÇRE MAÇI İLK 11

Galler: Ward, B. Davies, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Moore, Roberts, Morrell, James, Mepham.

İsviçre: Sommer,Mbabu, Elvedi,Akanji, Embolo, Freuler, Seferović, Xhaka, Rodríguez, , Schär, Shaqiri.