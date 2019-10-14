EURO 2020 Grup Eleme: Fransa: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Corentin Tolisso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sissoko'un kafa vuruşunda top Mert Günok'ta kaldı.
21. dakikada ceza alanı içinde Kingsley Coman, kale çizgisine inip ortasını yaptı. Griezmann'ın kafa vuruşunda top Mert Günok'ta kaldı.
25. dakikada Griezmann'ın içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Sissoko'un yakın mesafeden vuruşun meşin yuvarlak Mert'te kaldı.
39. dakikada Antoine Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok kalesinden çıkarak topu aldı.
Stat: Stade de France
Hakemler: Felix Brych xx, Mark Borsch xx, Stefan Lupp xx
Fransa: Steve Mandanda xx, Raphael Varane xx, Lucas Hernandez xx, Benjamin Pavard xx, Clement Lenglet xx, Corentin Tolisso xx, Blaise Matuidi x, Antoine Griezmann xx, Kingsley Coman xx, Moussa Sissoko xx, Wissam Ben Yedder xx
Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Lucas Digne, Djibril Sidibe, Tanguy Ndombele, N'Golo Kante, Thomas Lemar, Olivier Giroud, Alassane Plea, Jonathan Ikone
Teknik Direktör: Didier Deschamps
Türkiye: Mert Günok xxx, Çağlar Söyüncü x, Umut Meraş xx, Mehmet Zeki Çelik x, Merih Demiral xx, Mahmut Tekdemir xx, Okay Yokuşlu xx, Ozan Tufan x, İrfan Can Kahveci xx, Kenan Karaman xx, Burak Yılmaz x
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Bayram, Cenk Tosun, Enes Ünal
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT