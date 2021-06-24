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  3. EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 | Hangi takımlar gruptan çıktı, eşleşti?

EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 | Hangi takımlar gruptan çıktı, eşleşti?

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından gruptan çıkan takımlar belli oldu. Bu kapsamda Hangi takımlar gruptan çıktı, eşleşti? EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 | Hangi takımlar gruptan çıktı, eşleşti?

11 Haziran'da Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçıyla başlayan EURO 2020'de grup maçları serüveni tamamladı. A Milli Takımımızın grup aşamasında veda ettiği EURO 2020'de 16 takım gruptan çıkmayı başardı. Bu kapsamda futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 başlıkları araştırılıyor. Peki EURO 2020 hangi takımlar gruptan çıktı? İşte detaylar...

EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 | Hangi takımlar gruptan çıktı, eşleşti?

EURO 2020 GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR | SON 16'YA KALAN TAKIMLAR EURO 2020

EURO 2020'de gruptan çıkan takımlar belli oldu Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar dışında, grubunda üçüncü olan 4 takımda son 16 takım arasında kaldı. İşte son gruptan çıkarak son 16'ya kalan takımlar:

A Grubu: İtalya - Gallerİsviçre

B Grubu: Danimarka - Belçika

C Grubu: Hollanda - Avusturya- Ukrayna

D Grubu: İngiltere - Hırvatistan- Çekya

E- Grubu: İsveç - İspanya

F Grubu: Almanya- Fransa- Portekiz

EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 | Hangi takımlar gruptan çıktı, eşleşti?

EURO 2020 HANGİ TAKIMLAR GRUPTAN ÇIKTI, EŞLEŞTİ? EURO 2020 EŞLEŞMELERİ

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda- Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)

EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 | Hangi takımlar gruptan çıktı, eşleşti?

EURO 2020 GRUPTAN ÇIKAMAYAN TAKIMLAR

Türkiye

Finlandiya

Rusya

Kuzey Makedonya

İskoçya

Slovakya

Polonya

Macaristan

EURO 2020 gruptan çıkan takımlar | Son 16'ya kalan takımlar EURO 2020 | Hangi takımlar gruptan çıktı, eşleşti?

 

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