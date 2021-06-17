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  3. Euro 2020 gruptan kaç takım çıkıyor? Kaç takım çıkar? Euro 2020 gruplar 3.ler ne olacak?

Euro 2020 gruptan kaç takım çıkıyor? Kaç takım çıkar? Euro 2020 gruplar 3.ler ne olacak?

Euro 2020'de grup maçlarıyla futbol heyecanı devam ederken futbolseverler de kaç takımın gruplardan çıktığını araştırıyor. Peki Euro 2020 gruptan kaç takım çıkıyor? Kaç takım çıkar? Euro 2020 gruplar 3.ler ne olacak?

Euro 2020 gruptan kaç takım çıkıyor? Kaç takım çıkar? Euro 2020 gruplar 3.ler ne olacak?

Euro 2020 heyecanı grup maçlarıyla tam gaz devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı turnuvanın format değişikliği nedeniyle gruplarında üçüncü olan takımlarda turnuvada gruptan çıkabilecek. Ancak akıllarında soru işareti bulunan futbolseverler de Euro 2020 gruptan kaç takım çıkıyor?  Euro 2020 gruplar 3.ler ne olacak? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

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EURO 2020 GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR? KAÇ TAKIM ÇIKAR?

Euro 2020'de 4'erli 6 grupta ilk iki sırayı yer alan takımlar bir üst tura çıkacak. Öte yandan 6 grupta yer alan en iyi 4 üçüncü bir üst tura çıkabilecek. Bu kapsamda 16 takım turnuvada bir üst tura yükselmiş olacak. 

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EURO 2020 GRUPLAR 3.LER NE OLACAK?

Euro 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından 6 gruptaki en iyi üçüncü 4 takım turnuvada bir üst tura yükselecek. Grubunu üçüncü tamamlayan sadece 2 takım turnuvaya veda edecek. 

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EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYP
1.İTALYA2200606
2.GALLER2110314
3.İSVİÇRE2011141
4.TÜRKİYE2002050

EURO 2020 B GRUBU PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYP
1.BELÇİKA1100303
2.RUSYA2101133
3.FİNLANDİYA2101113
4.DANİMARKA1001010

EURO 2020 C GRUBU PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYP
1.AVUSTURYA1100313
2.HOLLANDA1100323
3.UKRAYNA1001230
4.KUZEY MAKEDONYA1001130

EURO 2020 D GRUBU PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYP
1.ÇEK CUMHURİYETİ1100203
2.İNGİLTERE1100103
3.HIRVATİSTAN1001010
4.İSKOÇYA1001020

EURO 2020 E GRUBU PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYP
1.SLOVAKYA1100213
2.İSPANYA1010001
3.İSVEÇ1010001
4.POLONYA1001120

EURO 2020 F GRUBU PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYP
1.PORTEKİZ1100303
2.FRANSA1100103
3.ALMANYA1001010
4.MACARİSTAN1001030
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