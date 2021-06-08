Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda C Grubunda Hollanda - Avusturya karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında arama yapıyor. İşte Hollanda - Avusturya maçı canlı izle | TRT 1 Canlı yayın izle linki ve maça ilişkin ayrıntılar...

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

Hollanda - Avusturya arasında oynanacak olan EURO 2020 C Grubu maçı 17 Haziran Perşembe günü Johan Cruyff Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

Hollanda - Avusturya maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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