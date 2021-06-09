Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. kapsamda D Grubunda İngiltere - Çekya karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama EURO 2020: İngiltere - Çekya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarını araştırıyor.

EURO 2020: İNGİLTERE - ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

İngiltere ile Çekya arasında oynanacak olan EURO 2020 D Grubu maçı 22 Haziran Salı günü Wembley Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

EURO 2020: İNGİLTERE - ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

İNGİLTERE - ÇEKYA MAÇI TRT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İngiltere - Çekya maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İNGİLTERE - ÇEKYA MAÇI TRT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ