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EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

EURO 2020 D Grubunda : İngiltere - Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda D  Grubunda İngiltereHırvatistan karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: İngiltere -  Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde araştırmalarda bulunuyor.

EURO 2020 İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

İngiltere ile  Hırvatistan arasında oynanacak olan EURO 2020 D Grubu maçı 13 Haziran Pazar  günü Wembley  Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT  1  kanalından yayınlanacak.

EURO 2020 İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

İngiltere -  Hırvatistan maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 kanalını canlı olarak izlemek için tıklayınız.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI İLK 11

İngiltere 11’i: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Foden, Mount, Sterling, Kane.

Hırvatistan 11’i: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric.

 

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