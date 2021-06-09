Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda D Grubunda İngiltere - Hırvatistan karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde araştırmalarda bulunuyor.

EURO 2020 İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak olan EURO 2020 D Grubu maçı 13 Haziran Pazar günü Wembley Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

EURO 2020 İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İngiltere - Hırvatistan maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI İLK 11

İngiltere 11’i: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Foden, Mount, Sterling, Kane.

Hırvatistan 11’i: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric.