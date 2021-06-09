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  3. EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

EURO 2020 D Grubunda : İngiltere - Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda D  Grubunda İngiltereHırvatistan karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: : İngiltere -  Hırvatistan  maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İngiltere ile  Hırvatistan arasında oynanacak olan EURO 2020 D Grubu maçı 13 Haziran Pazar  günü Wembley  Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT  1  kanalından yayınlanacak.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İngiltere -  Hırvatistan maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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