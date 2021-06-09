Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda D Grubunda İngiltere - Hırvatistan karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: : İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak olan EURO 2020 D Grubu maçı 13 Haziran Pazar günü Wembley Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İngiltere - Hırvatistan maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.