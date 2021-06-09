İngiltere 0 - 0 İskoçya | MAÇ SONUCU
EURO 2020 D Grubunda İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.
EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ve İskoçya Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
İngiltere - İskoçya maçı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
İlk maçında Hırvatistan'ı mağlup eden İngiltere, bu sonuçla 4 puana ulaştı.
Çekya mağlubiyetinin ardından İngiltere'nin karşısına çıkan İskoçya ise ilk puanını aldı.
İngiltere, son maç gününde Çekya'nın rakibi olacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.