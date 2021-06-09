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EURO 2020: İskoçya - Çekya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki | İskoçya - Çekya ilk 11

EURO 2020 D Grubunda : İskoçya - Çekya karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: İskoçya - Çekya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. İşte maçın canlı yayın linki ve ilk 11'ler...

EURO 2020: İskoçya - Çekya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki | İskoçya - Çekya ilk 11

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda D  Grubunda İskoçya -  Çekya karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: İskoçya -  Çekya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki  şeklinde aramalarda bulunuyor. 

EURO 2020 İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE 

İskoçya  ile  Çekya arasında oynanacak olan EURO 2020 D Grubu maçı 14 Haziran Pazartesi  günü Hamdan Park Stadyumunda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadele TRT  1  kanalından yayınlanacak.

İskoçya - Çekya maçı canlı izle

EURO 2020 İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İskoçya -  Çekya maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İskoçya - Çekya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11 

İskoçya : Marshall; Hendry, Hanley, Cooper, Robertson; O'Donnell, McTominay, McGinn; Armstrong, Dykes, Christie.

Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

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