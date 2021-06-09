İspanya - İsveç maçı canlı izle | TRT 1 canlı izle
EURO 2020 E Grubunda İspanya - İsveç karşı karşıya gelecek. La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyenler konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte İspanya - İsveç maçı canlı izle | TRT 1 canlı izle linki ve ayrıntılar...
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda E Grubunda İspanya - İsveç karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında arama yapıyor. İşte İspanya - İsveç maçı canlı izle | TRT 1 canlı izle linki ve detaylar...
İSPANYA- İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE
İspanya ile İsveç arasında oynanacak olan EURO 2020 E Grubu maçı 14 Haziran Pazartesi günü La Cartuja Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.
TRT 1 CANLI İZLE
İspanya - İsveç maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.