Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda E Grubunda İspanya - İsveç karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında arama yapıyor. İşte İspanya - İsveç maçı canlı izle | TRT 1 canlı izle linki ve detaylar...

İSPANYA- İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

İspanya ile İsveç arasında oynanacak olan EURO 2020 E Grubu maçı 14 Haziran Pazartesi günü La Cartuja Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE

İspanya - İsveç maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.