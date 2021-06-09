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EURO 2020: İsveç- Polonya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

EURO 2020 E Grubunda İsveç- Polonya karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: İsveç- Polonya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

EURO 2020: İsveç- Polonya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda E Grubunda İsveç- Polonya  karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: : İsveç- Polonya  maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 İSVEÇ- POLONYA  MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İsveç  ile  Polonya arasında oynanacak olan EURO 2020 E Grubu maçı 23 Haziran Çarşamba günü La Saint Petersburg Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT  Spor  kanalından yayınlanacak.

İSVEÇ- POLONYA  MAÇI ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İsveç- Polonya  maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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