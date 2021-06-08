Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda A Grubunda liderliğini garantileyen İtalya, Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler internet arama motorlarında EURO 2020: İtalya– Galler maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 : İTALYA – GALLER MAÇI CANLI İZLE

İtalya ile Galler arasında oynanacak olan EURO 2020 A Grubu maçı 20 Haziran Pazar günü Roma Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT Spor kanalından yayınlanacak.

EURO 2020: İTALYA – GALLER MAÇI CANLI İZLE

İTALYA – GALLER MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İtalya - Galler maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İTALYA – GALLER MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ