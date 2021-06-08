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EURO 2020: İtalya– Galler maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

EURO 2020 A Grubunda İtalya– Galler karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: İtalya– Galler maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

EURO 2020: İtalya– Galler maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda A Grubunda İtalya ile Galler karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: İtalya– Galler maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020: İTALYA – GALLER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İtalya ile Galler arasında oynanacak olan EURO 2020 A Grubu maçı 16 Haziran Çarşamba günü  Roma Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT Spor kanalından yayınlanacak.

İTALYA – GALLER MAÇI ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İtalya  ile Galler  maçı TRT Spor  kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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