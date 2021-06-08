Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda | MAÇ SONUCU
EURO 2020 C Grubunda : Kuzey Makedonya - Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Hollanda'nın üstünlüğüyle sona erdi.
EURO 2020 C Grubunda : Kuzey Makedonya - Hollanda karşılaştı. Gruptaki rakipleri Avusturya ve Ukrayna'yı mağlup eden Hollanda, son maçta Kuzey Makedonya'yı da 3-0 yendi. Portakallar'a galibiyeti getiren goller, 24'te Memphis Depay, 51 ve 58'de Wijnaldum'dan geldi.
Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya, 3 maçın ardından puan alamadı ve turnuvaya veda etti.
Gruptaki bir diğer maçta ise Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.
C grubundaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle;
1- HOLLANDA: 9 PUAN
2- AVUSTURYA: 6 PUAN
3- UKRAYNA: 3 PUAN
4- KUZEY MAKEDONYA: 0 PUAN