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Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda | MAÇ SONUCU

EURO 2020 C Grubunda : Kuzey Makedonya - Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Hollanda'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda | MAÇ SONUCU

EURO 2020 C Grubunda : Kuzey Makedonya -  Hollanda karşılaştı. Gruptaki rakipleri Avusturya ve Ukrayna'yı mağlup eden Hollanda, son maçta Kuzey Makedonya'yı da 3-0 yendi. Portakallar'a galibiyeti getiren goller, 24'te Memphis Depay, 51 ve 58'de Wijnaldum'dan geldi.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya, 3 maçın ardından puan alamadı ve turnuvaya veda etti.

Gruptaki bir diğer maçta ise Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.

C grubundaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle;

1- HOLLANDA: 9 PUAN

2- AVUSTURYA: 6 PUAN

3- UKRAYNA: 3 PUAN

4- KUZEY MAKEDONYA: 0 PUAN

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