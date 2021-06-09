EURO 2020: Macaristan – Portekiz maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başladı. Bu kapsamda F Grubunda Macaristan – Portekiz kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

EURO 2020 MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI CANLI

Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan EURO 2020 F Grubu maçı 15 Haziran Salı günü Puskas Stadyumunda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

Portekiz- Macaristan maçı canlı izle

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Macaristan – Portekiz maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 canlı yayın izle linki