EURO 2020 öncesi şok eden haber! Andrey Mostovoy koronavirüse yakalandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi, Rusya'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

Rusya Futbol Federasyonundan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Federasyonun açıklamasında koronavirüse yakalanan Andrey Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildiği belirtildi.

Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.